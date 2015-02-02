Актуально
Обращение студентов Украины и ответ студентов России. Думайте, сомневайтесь, проверяйте! (Понеділок, 02 лютого 2015, 06:39)
Когда закончится война в Украине: опубликованы новые расшифровки предсказаний Ванги (Вівторок, 03 лютого 2015, 13:08)
Айдарівець, якого поховали, за чотири місяці повернувся живим. (П'ятниця, 15 квітня 2016, 05:17)
Услышь меня, Киборг, из метро. Ты идешь защищать меня от орды... (Понеділок, 09 лютого 2015, 15:05)
Сповідь бійця, який після реабілітації у Литві повернувся в зону АТО (Середа, 04 лютого 2015, 12:07)
МИД Украины доволен результатами переговоров в Минске (Четвер, 12 лютого 2015, 07:22)
Алексей Мочанов (развернуто по Углегорску) (П'ятниця, 30 січня 2015, 11:52)
Як у бойовиків опинилися документи Василя Сліпака?! (Четвер, 14 липня 2016, 07:19)
Пам'ятайте тих, хто загинув за Україну (Неділя, 13 листопада 2016, 12:11)
Як українці Чорне море рили... (Четвер, 29 січня 2015, 11:41)
Поїздка до Львова шокувала російського блогера (Вівторок, 21 квітня 2015, 10:51)
За насмішку над загибеллю в АТО Василя Сліпака звільнено шеф-редактора радіо "Вести" (Середа, 06 липня 2016, 08:02)
У Луцьку незряча бабуся зв'язала 318 рукавиць для бійців АТО (Четвер, 20 жовтня 2016, 17:59)
5 квітня 2016 року в Гаазі буде представлена доповідь про російські військові злочини в Україні (П'ятниця, 11 березня 2016, 11:57)
Путинскому режиму осталось меньше полутора лет, - советник Ельцина (Середа, 04 лютого 2015, 07:39)
Вітаємо всіх з Новим Роком та бажаємо веселих новорічних свят!
Last Updated on груд. 30 2016

Вітаємо всіх з Новим Роком та бажаємо веселих...

У передчутті Новорічних свят завжди хочеться вірити в казку. У дитинстві всі ми мріяли про прості...
Про покращення інвестиційного клімату в Україні
Last Updated on груд. 30 2016

Про покращення інвестиційного клімату в Україні

Президент України Петро Порошенко підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо...
Україна закликала ООН посилити тиск на Росію
Last Updated on груд. 30 2016

Україна закликала ООН посилити тиск на Росію

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко направив генсеку ООН лист, в якому Україна закликає...
Австралійських туристів в Індонезії за крадіжку провели «маршем ганьби»
Last Updated on груд. 29 2016

Австралійських туристів в Індонезії за крадіжку...

Чоловіка та жінку вели вулицями міста з прикріпленими на шиях табличками: "Я злодій. Не робіть те, що я зробив".
Хто гальмує
Last Updated on груд. 29 2016

Хто гальмує "безвіз" для України?

В Адміністрації Президента України розповіли, яка країна гальмує "безвіз" для України
Україна отримала безвізовий режим з Коста-Рікою
Last Updated on груд. 28 2016

Україна отримала безвізовий режим з Коста-Рікою

Безвізовий режим з Коста-Рікою запроваджується з грудня 2016 року для громадян України, пред’явників...
До українців погано ставляться польські прикордонники, - Андрій Дещиця
Last Updated on груд. 28 2016

До українців погано ставляться польські...

На кордонах великі черги, часто потрібно годинами чекати. Також ми отримуємо сигнали про погане ставлення до...
У магазинах ЄС попри санкції продається шампанське з окупованого Криму
Last Updated on груд. 28 2016

У магазинах ЄС попри санкції продається шампанське з...

В магазинах на території Європейського Союзу продається ігристе вино вироблене на території тимчасово...
Україна відчула потужний землетрус
Last Updated on груд. 28 2016

Україна відчула потужний землетрус

Землетрус магнітудою 5,6 балів, який стався на сході Румунії, відчули й жителі сусідніх країн.
ПОБАЧИЛА СВІТ КНИГА ПРО УКРАЇНСЬКИХ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ ІСПАНІЇ «ЗАРОБІТКИ ПІД МІКРОСКОПОМ»
Last Updated on груд. 26 2016

ПОБАЧИЛА СВІТ КНИГА ПРО УКРАЇНСЬКИХ ТРУДОВИХ...

У видавництві «Писаний камінь», що в місті Косові на Івано-Франківщині, видруковано збірку про українських...

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Вітаємо всіх з Новим Роком та бажаємо ве…

Вітаємо всіх з Новим Роком та бажаємо веселих новорічних свят!

У передчутті Новорічних свят завжди хочеться вірити в казку. У дитинст...

30-12-2016 - avatar Стожари

ПОБАЧИЛА СВІТ КНИГА ПРО УКРАЇНСЬКИХ ТРУД…

ПОБАЧИЛА СВІТ КНИГА ПРО УКРАЇНСЬКИХ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ ІСПАНІЇ «ЗАРОБІТКИ ПІД МІКРОСКОПОМ»

У видавництві «Писаний камінь», що в місті Косові на Івано-Франківщині...

26-12-2016 - avatar Стожари

Мільйони людей по всьому світу сьогодні …

Мільйони людей по всьому світу сьогодні відзначають Різдво Христове за григоріанським календарем

Сьогодні 25 грудня Різдво святкує Римо-Католицька Церква, більшість пр...

25-12-2016 - avatar Стожари

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Матеріали розділів

 
Українці за кордоном
   
Україна на Міжнародному Різдвяному Ярмарку в Мадриді
23 грудня завершила свою роботу Міжнародна мадридська різдвяна ферія (ярмарок), яка тривала цілий тиждень, розпочавшись 15-го числа. Відбувалася вона у столичному культурно-виставковому центрі ...
Маленькі львів’яни заколядували президентові Польщі
П’ятнадцятеро дітей з України і стільки ж діток з Польщі приїхали на коляду до президента Польщі Анджея Дуди.
Польські медики передали реанімобіль клінічному госпіталю Держприкордонслужби
В рамках співпраці медиків України та Польщі клінічному госпіталю Державної прикордонної служби України, що у м.Львів, керівництво Краківської станції швидкої допомоги передало реанімобіль.
Українські деруни на католицьке Різдво в Москві
 
Всі матеріали...
 
Про Україну
   
Історія народження гривні: від "українського долара" до першого друку в Канаді
1992 року в Україні з’явилася нова валюта — гривня. Ввести в обіг власну грошову одиницю розпорядився тодішній президент Леонід Кучма.  Лише за 2 тижні з обігу повністю вивели ...
Українців які живуть не за пропискою будуть штрафувати! Постанова набула чинності...
Перший раз «порушників» загрожує попередження, а на другий раз - штраф
Що повинно бути на столі на Новий рік півня?
Святковий стіл 2017, як і зазвичай, повинен стати багатим, але тут є ряд кількох правил, щоб сподобатися і догодити Півнику. Вогненний Півень запальний і безглузда, тому у виборі святкових страв ...
Що передбачає пенсійна реформа?, - відповідь прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що пенсійна реформа передбачатиме збільшення пенсій та скорочення дефіциту Пенсійного фонду України.
 
Всі матеріали...
 
Культура
   
Чи варто змішувати українську літературу з іншими?
У Чернівецькій області відкрили унікальний музей Маланки (ФОТО)
Виставка включає в себе близько 30 костюмів традиційної вашківецької маланки, зокрема персонажів, які керують Маланкою – «Козак», «Вулан», «Бук-шандаря», не обійшлося і без головних персонажів ...
Пісня присвячена мамам від українців з Канади
"Лагідні руки" - Леся та Анатолій Падалко - Слова та музика Лесi Падалко
Побачила світ книга спогадів багатолітнього голови СУМ др.Омеляна Коваля “Спомини мого життя”
Автор – багаторічний очільник Центральної Управи Спілки Української Молоді (1958 – 1978 рр.), провідний діяч бандерівського руху, першою значною справою якого було створення в Долинському ...
 
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Цікаво
   
В Новорічну ніч Петро Порошенко разом з Дональдом Туском привітають українців
Вперше в історії незалежної України, в Новорічну ніч Президент, вітаючи українців, буде виступати не один.
Підбірка прогнозів астрологів. Що чекає українців в 2017 році?
Астрологи вважають, що Україні бажано скористатися всіма існуючими можливостями, провести реформи і обновитись...
Гастрономічна карта України – що їдять в різних областях
Кожна область України славиться своєю унікальною кухнею – залежно від традицій та географії.  
Українське житло та традиційна його символіка
В.Скуратівський у книзі «Берегиня» зазначав, що традиційна українська хата являла цілком оригінальний витвір народу, була самобутнім явищем в історії архітектури, високим зразком будівельних, ...
 
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З Новим роком Вас, Друзі мої!
Дорогі мої Друзі, минає важкий, трагічний, багато рішаючий для нашої Вітчизни рік. Весь цей рік В...
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Posted by Kapelka
Українська зимова рапсодія в Москві на Арбаті.
Слово від Ярослава Копельчука   СИНУ НА МИКОЛАЯ Зима така тринадцята, з колючими морозами, ...
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Маестро Леонтович, Ваш "Щедрик" вічний.
  Вічний НАШ "ЩЕДРИК". Візитівка України. Не має байдужих, хто чує цю просту і фантастичну ...
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Про Мову від Олександра Грищенка
  Oleksandr Hrischenko Я вже неодноразово поширював свої поради щодо переходу на українську...
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Питання, яке б'є на сполох.
                        &n...
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