Вітаємо всіх з Новим Роком та бажаємо веселих...

Президент України Петро Порошенко підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення ...
Президент України Петро Порошенко підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення ...
20 грудня 2016 року Василеві Сліпаку мало бути 42. У цей день друзі та близькі Василя зібралися просто серед міста. щоб ...
Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко направив генсеку ООН лист, в якому Україна закликає усі ...
У передчутті Новорічних свят завжди хочеться вірити в казку. У дитинст...
30-12-2016 Стожари
У видавництві «Писаний камінь», що в місті Косові на Івано-Франківщині...
26-12-2016 Стожари
Сьогодні 25 грудня Різдво святкує Римо-Католицька Церква, більшість пр...
25-12-2016 Стожари
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